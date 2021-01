Resident Evil RE:Verse alla prova: ben 90 minuti di gameplay per il multiplayer Capcom

In occasione dello speciale showcase che ha rivelato la data di uscita di Resident Evil: Village, i vertici di casa Capcom hanno anche alzato il sipario su di un nuovo progetto legato alla serie survival horror.

Durante la diretta, è stato infatti pubblicato il primo trailer di Resident Evil RE: Verse, esperienza online dall'impianto shooter. Il titolo accoglie su di sé l'eredità del recente Resident Evil: Resistance, proponendo agli appassionati una nuova declinazione multiplayer dell'amatissima saga. Deathmatch a squadre con team composti da 6 giocatori, Resident Evil RE:Verse non dispone ancora di una specifica data di lancio, ma è già stata confermata la sua natura cross-gen. Tra le piattaforme supportate dal gioco figurano infatti PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.



Gli utenti curiosi di saperne di più su questo nuovo progetto a firma Capcom possono approfittare di una recente fase di beta testing del titolo. I giocatori parte del programma Ambasciatori di Resident Evil hanno infatti avuto l'opportunità di provare con mano Resident Evil RE:Verse. Da questa prova, è emerso un interessante video di gameplay della durata di ben 90 minuti, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Per tutti i dettagli sul titolo multiplayer, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Resident Evil RE:Verse a cura del nostro Giuseppe Carrabba.