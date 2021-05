Resident Evil Re:Verse è stato rimandato, uscirà in estate

Probabilmente vi starete chiedendo che fine ha fatto Resident Evil Re:Verse, il gioco multiplayer in arrivo con Resident Evil Village. I piani di Capcom sono cambiati e Re:Verse non sarà disponibile da oggi, giorno di lancio del nuovo survival horror della casa di Osaka.

Con un comunicato inviato per festeggiare il lancio di Resident Evil Village, Capcom conferma che Resident Evil Re:Verse uscirà durante la prossima estate: "per ringraziare i fan e per celebrare il 25° anniversario del franchise di Resident Evil, coloro che acquisteranno Resident Evil Village, riceveranno anche l’accesso gratuito all’esperienza multiplayer Resident Evil Re:Verse, in arrivo durante l’estate 2021."

Re:Verse resterà dunque accessibile senza costi aggiuntivi a tutti i possessori di RE Village, tuttavia non sarà possibile iniziare a giocare da oggi dal momento che il lancio del comparto multigiocatore è stato rinviato ai mesi estivi. Non vengono fornite motivazioni alla base di questo ritardo ma è probabile che Capcom abbia deciso di modificare alcuni aspetti del progetto in base ai feedback ricevuti dalla community durante le fasi Beta tenute all'inizio della primavera.

Resident Evil Re:Verse sarà pubblicato su PC Windows, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia, così come Resident Evil Village, quest'ultimo disponibile da oggi in tutto il mondo.