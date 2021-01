Resident Evil Re:Verse è ufficiale: Chris, Jill e Leon nel trailer dello sparatutto online

Dopo le anticipazioni di questo pomeriggio Capcom ha svelato al pubblico Resident Evil Re:Verse, nuovo sparatutto multiplayer ambientato nell'universo del survival horror e con i personaggi più famosi della serie.

L'annuncio è avvenuto con un breve trailer che lascia intuire come questo nuovo titolo multiplayer sia molto più frenetico rispetto a quanto visto in Resident Evil Resistance (componente online di Resident Evil 3 Remake) e permette di giocare nei panni dei più celebri personaggi della serie come Jill Valentine, Chris Redfield e Leon Kennedy. Durante i deathmatch tra 4 o 6 giocatori (per ora l'unica modalità confermata), gli utenti potranno utilizzare abilità uniche e trasformarsi in alcuni dei nemici storici come il Nemesis, William Birkin o Jack Baker. A fare da sfondo ai match ci saranno i luoghi dei principali capitoli della serie come la stazione di polizia vista in Resident Evil 2 Remake.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Resident Evil Re:Verse sarà gratuito per tutti coloro che decideranno di acquistare Resident Evil Village e sarà quindi disponibile a partire dal prossimo 7 maggio 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC. A differenza di Village, infatti, questa componente del gioco non arriverà sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X, sulle quali sarà però perfettamente funzionante tramite retrocompatibilità.