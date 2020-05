Resident Evil Resistance accoglie il Nemesis: la minaccia si scatena con l'update gratis

Come promesso da Capcom, Nicholai Ginovaef è il nuovo Mastermind in RE Resistance ed ha portato con sé una minaccia assolutamente letale da aizzare contro il gruppo di sopravvissuti.

Il pericoloso Nemesis di Resident Evil 3 Remake è infatti pronto a scatenare tutta la sua furia all'interno della componente multiplayer del gioco, scatenando il panico tra le fila degli esseri umani destinati ad essere braccati dall'imponente arma biologica! Ma non solo, Nicholai potrà contare anche sulla possibilità di usufruire di un agguerrito arsenale di armi da fuoco. Sia il nuovo Mastermind sia il Nemesis sono già disponibili per l'utilizzo in Resident Evil Resistance: per abilitare la new entry sarà sufficiente procedere al download e all'installazione di un nuovo aggiornamento gratuito pubblicato da Capcom.



Ricordiamo che la componente multiplayer di Resident Evil 3 Remake vanta una struttura di tipo asimmetrico 4v1, che vede contrapposti quattro giocatori, nei panni di esseri umani sopravvissuti ai drammi di Raccoon City, ad un malvagio Mastermind, determinato ad impedirne la fuga. In seguito alla pubblicazione del gioco, Capcoma sta offrendo un supporto post-lancio al comparto online di RE3 Remake, con l'aggiunta di nuovi Mastermind e sopravvissuti. Proprio a quest'ultima si è recentemente aggiunta JIll Valentine in Resident Evil Resistance.