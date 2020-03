Resident Evil REsistance: parte la Beta del multiplayer di RE3 Remake su PC e PS4

Superati i problemi che hanno causato un rinvio della Beta di Resident Evil REsistance su PC e PS4, Capcom ha finalmente provveduto a lanciare su Steam e PlayStation 4 la fase di testing per il multiplayer di Resident Evil 3 Remake.

Per poter accedere alla fase di Open Beta di Resident Evil REsistance su PC e PlayStation 4, bisogna sincerarsi di aver effettuato l'update del client di RE3 Remake alla versione 1.01 controllando, attraverso il pulsante Options, la Cronologia degli aggiornamenti del kolossal survival horror di Capcom.

Il colosso videoludico giapponese consiglia a chi dovesse riscontrare ulteriori problemi nell'accesso alla Beta di Resident Evil REsistance di chiudere e riavviare l'applicazione, in modo tale da "forzare" l'installazione dell'ultimo aggiornamento e consentire, così facendo, la sincronizzazione dei propri dati a quelli del client di testing multiplayer di REsistance.

La fase di Open Beta di Resident Evil REsistance si concluderà ufficialmente il 3 aprile, in coincidenza dell'uscita di RE3 Remake su PC, PS4 e Xbox One. Fateci sapere se parteciperete a questa fase di testing e, qualora non l'aveste ancora letta, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di Resident Evil 3 Remake.