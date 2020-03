Resident Evil REsistance: Capcom spiega perchè lo ha incluso in RE3 Remake

Intervistato dalla redazione di 4Gamer, il produttore di Capcom Masachika Kawata ha rivelato i motivi che hanno spinto le alte sfere della software house giapponese a includere Resident Evil REsistance all'interno dell'offerta contenutistica di Resident Evil 3 Remake.

Il produttore nipponico sottolinea infatti come l'esperienza multiplayer di Project REsistance sia stata originariamente concepita per essere lanciata come un titolo a se stante, con i vertici di Capcom che decisero solo in un secondo momento di unificare il tutto all'interno di Resident Evil 3 Remake.

Ciò che ha determinato questa scelta, spiega Kawata, è stata l'assenza di una seconda campagna singleplayer in RE3 Remake, e quindi la necessità di espandere l'offerta ludica del kolossal horror con l'aggiunta del modulo multiplayer asincrono garantito appunto da REsistance. Se nel rifacimento current-gen di Resident Evil 2, infatti, si ha l'opportunità di affrontare la storia seguendo le vicende parallele di Claire Redfield e Leon Kennedy, in RE 3 Remake la storia si concentrerà su Jill Valentine, anche se saranno previsti dei frangenti di gioco dove poter interpretare Carlos.

In ragione di questa decisione, quindi, con il lancio di Resident Evil 3 Remake, atteso per il 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One, assisteremo anche all'uscita di Resident Evil REsistance come componente multiplayer non canonica. A tal proposito, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su REsistance che spiega come sopravvivere all'orrore nel multiplayer di RE3.