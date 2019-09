Resident Evil Resistance: come iscriversi alla Beta su PS4 e Xbox One

Al Tokyo Game Show 2019 Capcom ha annunciato la Closed Beta di Project Resistance, gioco multiplayer ambientato nell'universo di Resident Evil. Le sessioni di prova si terranno dal 4 al 7 ottobre su PS4 e Xbox One, ecco i requisiti ed i link per iscriversi.

La Closed Beta sarà attiva su entrambe le piattaforme, sono previsti però due diversi metodi di accesso in base alla console in proprio possesso, di seguito tutti i passaggi da compiere per iscriversi, segnaliamo che la registrazione non garantisce in ogni caso l'accesso automatico alla Beta.

PlayStation 4

Le registrazioni sono aperte da oggi e chiuderanno alle 17.00 del 19 settembre. I requisiti?

Essere membri del programma Ambasciatori di Resident Evil

Essere possessori di una PlayStation 4 o di una PlayStation 4 Pro

Essere disponibili a partecipare durante il periodo di closed beta test

Essere in grado di ricevere via email un codice per il download dal programma Ambasciatori di Resident Evil

Dopo la registrazione non vi resta che attendere, i giocatori selezionati riceveranno una email di conferma il 30 settembre alle 16:00.

Capcom fa sapere che "nel caso il numero dei partecipanti dovesse essere troppo alto, i partecipanti verranno da noi scelti a caso. I partecipanti riceveranno una nuova email sulle modalità di partecipazione al closed beta test. Non risponderemo alle domande riguardanti i partecipanti."

Xbox One

In questo caso per partecipare occorre essere membri del programma Xbox Insider e soddisfare i seguenti requisiti:

Essere membri del programma Xbox Insider

Essere possessori di una Xbox One o Xbox One X

Essere disponibili a partecipare durante il periodo di closed beta test

Dopo aver installato Xbox Insider Hub, inserire le informazioni richieste per iscriversi al programma. Terminata la registrazione, la richiesta di partecipazione sarà completa. La conferma della partecipazione alla Closed Beta verrà inviata il 30 settembre alle 16:00.