Resident Evil REsistance: consigli per sopravvivere nell'open beta

Nonostante i problemi riscontrati sulle versioni PS4 e PC di Resident Evil REsistance, gli utenti Xbox One hanno già avuto modo di testare la nuova modalità multiplayer in arrivo con Resident Evil 3 Remake. Scopriamo insieme quali sono le migliori strategie per sopravvivere sia nei panni dei Sopravvissuti che in quelli del Mastermind.

Obiettivo del gioco

A differenza dei soliti titoli multigiocatore online che fanno combattere tra loro due squadre composte dallo stesso numero di giocatori, in Resident Evil REsistance si gioca in 4 contro 1. I Sopravvissuti devono cercare di sopravvivere ad una serie di stanze contenenti puzzle da risolvere, nemici da eliminare e oggetti da distruggere per passare all'area successiva fino a raggiungere l'uscita finale. Ad intralciare il compito dei quattro giocatori c'è però il Mastermind, che come nel più classico dei Tower Defense può disseminare la mappa di trappole e nemici con l'obiettivo di eliminare i Sopravvissuti e fare in modo che non raggiungano l'uscita della mappa entro il tempo limite.

Occhi elettronici

Sebbene non faccia parte delle nozioni spiegate nel corso del tutorial, è facile comprendere come le telecamere giochino un ruolo fondamentale per il controllo del territorio da parte del Mastermind. Se state quindi giocando nei panni dei Sopravvissuti è sempre bene sparare alle telecamere o manometterle tramite le abilità di personaggi specifici, così da contrastare per una manciata di secondi il lavoro dell'avversario e impedirgli di posizionare trappole e infetti. Se invece siete il Mastermind e continuano a colpire le vostre telecamere, potete muovere rapidamente gli stick analogici per ripristinare più velocemente il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici.

Preparazione

Il modo migliore per sopravvivere all'opera del Mastermind è sicuramente quello di scendere in campo con il giusto equipaggiamento e selezionando personaggi le cui abilità attive possano contribuire alla vittoria. Se avete una buona mira vi consigliamo ad esempio di scegliere armi lente e potenti, se invece sparare non è il vostro forte potreste utilizzare armi automatiche. In alcuni punti della mappa sono presenti delle Armerie, casse che fungono da negozi all'interno dei quali si possono investire i crediti Umbrella (se un giocatore raccoglie dei crediti, questi vengono assegnati nella medesima quantità anche agli altri alleati) per l'acquisto di armi, oggetti curativi e kit di riparazione. Cercate di portare sempre con voi qualche erba di vario tipo, così da poter non solo ripristinare la salute del personaggio ma anche farlo riprendere in caso di avvelenamento.

Isolamento



Per quanto i Sopravvissuti possano essere ben equipaggiati, costringerli alla separazione nel corso della partita è la strategia più efficace per farli fuori uno dopo l'altro. Posizionare con attenzione non morti e trappole è quindi un'attività da svolgere con estrema cura per fare in modo che i giocatori rimangano bloccati in situazioni spinose, costringendo gli alleati a fuggire per non essere uccisi. Insomma, se state giocando come Sopravvissuti il metodo migliore per contrastare il nemico è quello di restare sempre uniti ed eliminare qualsiasi minaccia ci sia nei paraggi, evitando però di stare incollati e cadere vittima di attacchi ad area.

L'arma biologica

Ricoprendo il ruolo di Mastermind non si gestisce solo la situazione dall'altro, ma è anche possibile partecipare attivamente alla partita prendendo il controllo di zombi e gadget come la potentissima mitragliatrice montata sulla telecamera, strumento perfetto per finire i Sopravvissuti più distratti che finiscono nelle vostre trappole. Gli attacchi a disposizione degli infetti più deboli non sono particolarmente efficaci, ma muovendosi nel modo giusto si può dare agli avversari molto più fastidio di quanto ne possa dare un mostro controllato dall'intelligenza artificiale. Quando si nota che i Sopravvissuti sono ormai sfiniti e non hanno grosse risorse a disposizione, non fatevi scrupoli ad utilizzare l'Abilità Suprema, ovvero inviare sul campo quell'energumeno di Mr. X. A differenza dei suoi fratelli minori, il grosso infetto è dotato della possibilità di assorbire i colpi con la pressione del dorsale sinistro e di fare danni diretti e ad area. Se si giocano bene le proprie carte, con l'entrata in partita di questa creatura si può dare quindi il colpo di grazia al team avversario.