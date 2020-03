Resident Evil REsistance: download e orari dell'Open Beta

Insieme alla demo di Resident Evil 3 Remake ha fatto la sua comparsa anche il client dell'Open Beta di Resident Evil REsistance, disponibile per il download al momento solo su PlayStation Store, in arrivo anche su Steam e Xbox Store.

In questa beta aperta potrai provare in anteprima la nuova modalità online 1 contro 4 ambientata nell'universo di Resident Evil, in cui quattro sopravvissuti fronteggiano una sinistra Mastermind. Nel ruolo della Mastermind, dovrai impedire ai sopravvissuti di fuggire con ogni mezzo necessario. Viceversa, i sopravvissuti dovranno collaborare per sventare le minacce della Mastermind e risolvere gli enigmi per fuggire dalla mappa prima dello scadere del tempo!

Resident Evil REsistance Beta Orari

La Beta Pubblica inizierà il 27 marzo e terminerà il 3 aprile, giorno di lancio del gioco. Una volta scaricato il client potrete accedere secondo i seguenti fusi orari:

PDT: 27/3/2020 00:00 - 3/4/2020 00:00

UTC: 27/3/2020 07:00 - 3/4/2020 07:00

HKT: 27/3/2020 15:00 - 3/4/2020 15:00

JST: 27/3/2020 16:00 - 3/4/2020 16:00

Potete effettuare il download Open Beta di Resident Evil REsistance dal PlayStation Store italiano, vi aggiorneremo non appena il client sarà disponibile anche sulle altre piattaforme. La Beta Aperta resterà servirà a Capcom per raccogliere preziosi feedback sul gioco e per verificare la stabilità dell'infrastruttura online in vista del lancio ufficiale.