Resident Evil Resistance: Jill Valentine arriverà a metà aprile

Resident Evil 3 Remake e Resident Evil REsistance sono disponibili da oggi in tutto il mondo, per l'occasione Capcom ha annunciato che presto Jill Valentine si unirà ai sopravvissuti del gioco multiplayer.

Più precisamente Jill farà la sua comparsa in REsistance come personaggio giocabile dal 17 aprile, unendosi così al cast di questo spin-off ambientato nell'universo di Resident Evil.

"Resident Evil Resistance è un multiplayer asimmetrico online 4 contro 1. Un gruppo di quattro Sopravvissuti dovrà unire le forze in modo strategico per eludere i diabolici esperimenti messi in atto da un crudele Mastermind prima dello scadere del tempo. Ognuno dei Sopravvissuti disponibili avrà una serie di armi e abilità uniche al servizio degli altri nel tentativo di fuga da questo orribile scenario. Ogni angolo e ogni zona buia potrebbero nascondere la minaccia del Mastermind che utilizzerà un mazzo di carte per scatenare creature ed armi biologiche, piazzare trappole, e manipolare l’ambiente per sconfiggere i Sopravvissuti. Il Mastermind potrà contare sulle speciali abilità di celebri cattivi della saga di Resident Evil come Alex Wesker, Annette Birkin e Ozwell E. Spencer Per la prima volta nella serie i giocatori potranno inoltre utilizzare, nei panni di Mastermind, alcuni leggendari personaggi come il terrificante Tyrant e il mutato G-Birkin."

Altri piani legati al supporto post lancio di Resident Evil REsistance verranno annunciati nelle prossime settimane, RE3 Remake e il gioco multiplayer sono disponibili ora su PC, PS4 e Xbox One.