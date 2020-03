Resident Evil REsistance Open Beta: pre-load attivo su PS4 e Xbox One, ecco i link

Domani prenderà ufficialmente il via l'Open Beta di Resident Evil REsistance, modalità multigiocatore allegata a Resident Evil 3 Remake.

Per consentire ai giocatori di prepararsi al meglio, Capcom ha già attivato il pre-download del client su PlayStation 4 e Xbox One. Se siete intenzionati a partecipare, potete già avviare lo scaricamento dei circa 10 GB necessari direttamente dalle vostre console oppure, se vi torna più comodo, dai seguenti link:

Su entrambe le console l'Open Beta di Resident Evil REsistance aprirà i battenti alle ore 8:00 di domani 27 marzo, e rimarrà disponibile fino al medesimo orario di venerdì 3 aprile. Su PC (Steam) si svolgerà invece dalle 18:00 di domani 27 marzo fino alle 7:00 di venerdì 3 aprile. Sullo store di Valve non è al momento attivo il pre-scaricamento dei dati.

Per chi non lo sapesse, Resident Evil REsistance è una modalità multigiocatore basata su scontri asimmetrici 4vs1. Quattro giocatori, nei panni di altrettanti sopravvissuti, sono chiamati a scappare dalle grinfie di un quinto, il Mastermind, che ha a disposizione numerosi strumenti per fermare (e far soffrire) i malcapitati. Il debutto sul mercato assieme a Resident Evil 3 Remake è previsto per il prossimo 3 aprile. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, potete anche scaricare la demo di Resident Evil 3 Remake