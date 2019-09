Resident Evil Resistance: trailer, immagini e dettagli, annunciata la Closed Beta

Dopo aver pubblicato il primo teaser a inizio settimana, Capcom ha svelato nuovi dettagli su Resident Evil Project Resistance in occasione del Tokyo Game Show 2019. Scopriamo così che il gioco è in sviluppo presso lo studio NeoBards Entertainment per PlayStation 4, Xbox One e PC, la data di uscita ancora in TBA (da annunciare).

"Benvenuti a Raccoon City, la città che fa da sfondo a questo survival horror di squadra asimmetrico. Project Resistance di Capcom è una nuova esperienza di gioco survival horror online 1vs4 ambientato nel mondo di Resident Evil. Vesti i panni di un bieco Mastermind, o di un coraggioso Sopravvissuto con cui dovrai cercare di fuggire da una struttura piena di trappole e pericoli di ogni genere." Il gioco vedrà contrapporsi, come appena riportato, una squadra di Sopravvissuti contro il Mastermind:

Mastermind

Rapisce giovani ragazzi con lo scopo di raccogliere dati. Mettendoli davanti a situazioni disperate, il Mastermind mira a raccogliere dati preziosi su come i soggetti reagiscono davanti alla paura. Tuttavia, non affronta i Sopravvissuti direttamente, ma li osserva tramite le telecamere di sicurezza e installa trappole di ogni genere per impedirne la fuga.

Sopravvissuti

Un gruppo di ragazzi appartenenti a realtà differenti, catturati dalla Umbrella e usati come cavie in terribili esperimenti. Hanno un unico obiettivo: fuggire. I Sopravvissuti dovranno sfruttare le loro abilità per aiutarsi l'uno con l'altro e eliminare le creature. Saper cooperare e coordinarsi sono due qualità vitali per sopravvivere e avere successo.

Capcom ha inoltre annunciato che i membri del programma Xbox Insider e Resident Evil Ambassodor possono ora iscriversi alla Closed Beta che si terrà su PlayStation 4 e Xbox One dal 4 al 7 ottobre. Le registrazioni alla Closed Beta sono ora aperte e termineranno il 18 settembre, maggiori dettagli sul gioco verranno diffusi più avanti.