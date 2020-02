Resident Evil Resistance: la Video Anteprima del gioco multiplayer di Capcom

Oltre a Resident Evil 3 Remake, nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto l'occasione di provare con mano anche la componente multiplayer del gioco Capcom che prende il nome di Resistance.

Se volete scoprire tutti i dettagli sulla componente online asimmetrica inclusa nel pacchetto del remake del terzo capitolo, allora non potete perdervi la nostra Video Anteprima interamente focalizzata su Resident Evil Resistance. Per chi non sapesse di cosa si tratta, la modalità online di RE3 Remake mette di fronte a quattro giocatori che interpretano il ruolo dei sopravvissuti un altro utente che veste i panni del Mastermind, personaggio in grado di evocare nemici e posizionare trappole al fine di ostacolare i suoi avversari e costringerli al game over. Per la gioia dei fan, saranno numerosi i personaggi storici della serie utilizzabili in questa modalità e tra questi troviamo anche Annette Birkin.

Nel caso in cui foste curiosi di saperne di più sull'online del gioco, vi rimandiamo anche alla versione testuale dell'anteprima di Resident Evil Resistance. Avete già letto il nostro provato della nuova demo di Resident Evil 3 Remake?

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC.