Resident Evil Resistance: video recensione 4K della modalità multiplayer di RE3

Inizialmente presentata da Capcom come uno spin-off a sé stante della serie survival horror, Resident Evil Resistance si è in seguito rivelato essere una modalità di gioco aggiuntiva inclusa in Resident Evil 3 Remake.

Il titolo ambientato nell'universo di Resident Evil si fonda su di un'esperienza interamente multiplayer, in cui i giocatori collaborano e si sfidano online in un confronto dalla struttura asimmetrica. Resident Evil Resistance mette infatti in campo 5 giocatori per partita, che dovranno però fronteggiarsi secondo uno schema di tipo 4v1. I superstiti selazionati, tra i quali farà il suo debutto post-lancio anche Jill Valentine, dovranno cercare di agire in maniera coordinata per raggiungere la salvezza, mentre il quinto utente darà loro una caccia spietata, vestendo i panni di un malvagio Mastermind.



La modalità, come detto, sarà automaticamente accessibile a tutti i giocatori in possesso di Resident Evil 3 Remake, ormai prossimo alla pubblicazione. Qual è stato il risultato dello sforzo produttivo messo in campo da Capcom per questo inedito contenuto? Per scoprirlo, vi rimandiamo alla nostra video recensione di Resident Evil Resistance, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.it: buona visione!



In chiusura, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Resident Evil 3 Remake e la recensione di Resident Evil Resistance, buona lettura!