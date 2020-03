Resident Evil REsistance: un video svela le Loot Box del multiplayer di RE3 Remake

La sempre attenta community di ResetEra ha evidenziato la comparsa delle prime immagini e schermate ingame sulle Loot Box di Resident Evil REsistance tra le scene di gioco di una recente video dimostrazione tenuta da Capcom in Giappone.

Il redditor conosciuto come Reidinor mostra infatti la presenza delle Casse Premio in alcune schermate catturate da un filmato su Resident Evil Resistance trasmesso da Capcom. L'analisi del video, lo stesso che trovate in calce alla notizia, rivela che le Loot Box del multiplayer asimmetrico di Resident Evil 3 Remake dovrebbero essere almeno di tre tipi.

In base alla traduzione delle schermate di gameplay compiuta dalla redazione di TechRaptor e dagli stessi utenti di Reddit, nella prima tipologia di Loot Box rientreranno delle casse premio di colore Giallo con oggetti puramente cosmetici da acquisire tramite i Punti Umbrella, la valuta da ottenere sia attraverso l'esperienza di gioco che tramite le microtransazioni.

Parallelamente alle Casse "base" troveremo anche dei bottini Rosa e Blu, con colori che rifletteranno il livello di rarità degli oggetti in essi contenuti e, conseguentemente, il valore crescente in Valuta Umbrella da spendere per ottenerli. All'interno delle Casse Premio più importanti ci saranno anche degli oggetti da utilizzare nel gioco interpretando il crudele Mastermind di REsistance o uno dei quattro sopravvissuti. L'uscita di Resident Evil REsistance, proprio come quella di Resident Evil 3 Remake, è prevista per il 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One.