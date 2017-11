ha pubblicato un nuovo trailer diper Nintendo Switch: il video è incentrato sulle nuove caratteristiche dei due giochi e sulle opzioni esclusive della versione per la console ibrida della casa di Kyoto.

Nello specifico, il filmato mostra il sistema di controllo ottimizzato per i Joy-Con, i minigiochi in stile retrò e permette di dare uno sguardo al comparto tecnico di entrambi i titoli. Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2 usciranno in Europa su Nintendo Switch il prossimo 28 novembre, i giochi saranno disponibili in formato digitale singolarmente oppure in uno speciale bundle fisico che include entrambi gli episodi.