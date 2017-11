Resident Evil Revelations 1 e 2 per Switch: frame-rate, risoluzione e controlli

si apprestano a debuttare sue grazie ad un articolo apparso in rete abbiamo scoperto alcuni dettagli tecnici del porting.

Innanzitutto, pare che queste edizioni dei giochi saranno basate sulle versioni per PlayStation 4 e Xbox One. Per l'occasione, entrambe supporteranno i controlli di movimenti dei Joy-Con e la vibrazione HD. Saranno inclusi tutti i DLC, la modalità co-op locale giocabile su due console Switch differenti, e il supporto a più lingue, sia nei sottotitoli che al doppiaggio.

Resident Evil Revelations girerà ad una risoluzione di 1080p in modalità docked, e 720p in modalità portatile. In entrambi i casi il framerate raggiungerà i 60 fps. Saranno abilitati anche i controlli di movimento, del tutto opzionali. Mantenendo premuto ZL, ad esempio, sarà possibile mirare muovendo il Joy-Con di destra. Sarà persino possibile effettuare la ricarica con un movimento del Joy-Con di sinistra, mente un altro movimento permetterà di attaccare con il coltello.

Anche Resident Evil Revelations 2 opterà per le risoluzioni sopra indicate, ma a giudicare dalla build testata al Tokyo Game Show 2017, non supporterà i 60fps per via del motore grafico più avanzato. Questa versione del gioco permetterà di condividere i due Joy-Con per giocare in Co-Op. La divisione dello schermo potrebbe risultare problematica in modalità portatile, ma non ci sarà alcun problema con la console collegata al televisore. A causa del ridotto numero dei pulsanti, verrà utilizzato uno schema dei controlli inedito, di cui al momento non si conoscono i dettagli.

Vi ricordiamo, infine, che Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2 saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal 28 novembre 2017. Saranno acquistabili singolarmente in formato digitale o in un bundle che include entrambi i titoli.