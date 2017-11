Resident Evil Revelations 1 e 2 per Switch si mostrano in tanti nuovi screenshot

Mancano meno di 10 giorni al debutto disu, e nel frattempo sono apparsi in rete nuovi screenshot dedicati a queste versioni.

Potete ammirarli nella galleria allegata a questa notizia. Sono in totale dodici, equamente divisi tra i due titoli, e danno perfettamente l'idea della qualità grafica che è stata raggiunta sulla nuova console ibridia della casa di Kyoto. Il alcuni frangenti si nota lo stacco dalle edizioni disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma in ogni caso pare sia stato fatto un ottimo lavoro di porting. Cosa ne dite?

In una delle immagini viene anche fornito un assaggio della modalità cooperativa di Resident Evil Revelations 2, che permetterà a due persone di giocare assieme sullo stesso schermo utilizzando i due Joy-Con.

Vi ricordiamo che Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2 usciranno su Nintendo Switch martedì 28 novembre 2017. Saranno acquistabili singolarmente in formato digitale oppure in un bundle comprendente entrambi i titoli. Il primo capitolo richiederà circa 13 GB di spazio libero, mentre il secondo addirittura 26 GB: cominciate a far spazio sulle vostre console oppure sulle schede di memoria.