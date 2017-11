Resident Evil Revelations 1&2 Switch: la versione retail non uscirà in Europa

A pochi giorni dal lancio,ha annunciato cheper Switch non usciranno in formato retail in Europa. I due giochi saranno disponibili nel nostro continente solamente in versione digitale scaricabile dal Nintendo eShop.

"In Capcom teniamo conto di vari fattori prima di decidere come veicolare i nostri contenuti. Questi includono costi di produzione, tempistiche, distribuzione e questioni burocratiche di ogni genere. Nel caso di Resident Evil Revelations ci siamo resi conto come non sia sostenibile pubblicare il gioco in formato fisico su Switch in Europa, per questo lo pubblicheremo solamente in versione digitale."

Questo è quanto si legge in una nota diffusa da Capcom Europe, la quale conferma il lancio su eShop di Resident Evil Revelations 1&2 per il 28 novembre. Ulteriori dettagli riguardo la decisione del publisher non sono attualmente noti.