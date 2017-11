Resident Evil Revelations 2: vediamo il gioco in azione su Nintendo Switch

saranno disponibili sua partire dal prossimo 28 novembre, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata a un nuovo video gameplay digiocato in modalità docked sulla console ibrida

In cima alla notizia trovate il video gameplay per la versione Switch di Resident Evil Revelations 2, mentre in basso potete guardare un video in cui questa edizione del gioco viene messa a confronto con la controparte Xbox One. Entrambi i filmati, pubblicati sul canale Youtube di Direct-Feed Games, ci permettono di apprezzare l'ottimo lavoro di ottimizzazione realizzato dagli sviluppatori: sulla console Nintendo, infatti, il titolo sembra girare fluidamente e con un comparto grafico molto pulito.

Ricordiamo che Resident Evil Revelations 1&2 saranno disponibili su Switch a partire dal 28 novembre (purtroppo, in Europa arriverà soltanto la versione digitale del Nintendo eShop, quindi niente edizione fisica per il nostro territorio).