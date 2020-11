Resident Evil Revelations 3 esiste davvero ed è in sviluppo, parla Dusk Golem

Nei giorni scorsi grazie al mega leak seguito all'attacco Ransomware a Capcom abbiamo saputo dell'esistenza di un progetto denominato Resident Evil Outbreak, apparentemente un remake o un nuovo episodio della serie spin-off di RE. O forse no?

Secondo quanto rivelato da Dusk Golem infatti Residen Evil Outbreak sarebbe solamente un nome utilizzato per nascondere un progetto diverso, ovvero Resident Evil Revelations 3, gioco in avanzata fase di sviluppo e in arrivo presumibilmente nel 2021 o 2022, in ogni caso sicuramente dopo il lancio di Resident Evil Village.

Dusk Golem come sappiamo è sempre molto informato riguardo gli affari di Capcom, il celebre leaker e insider non ha voluto però dire niente altro, limitandosi a confermare l'esistenza di Resident Evil Revelations 3. La miniserie Revelations ha riscosso un discreto successo anche se la formula a episodi del secondo capitolo non è stata particolarmente apprezzata, non è chiaro dunque se questo nuovo sequel sarà una avventura unica o anche in questo caso distribuita in formato episodico.

Capcom non ha ancora annunciato Resident Evil Revelations 3, dunque quanto riportato deve essere preso con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite da parte del publisher.