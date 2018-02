ha annunciato cheper Nintendo Switch ha vendutodal lancio, risultando quindi un discreto successo commerciale per la casa di Osaka.

Il dato in questione è relativo solamente al porting di Resident Evil Revelations e non include i dati di vendita di Revelations 2 e del bundle contenente entrambi gli episodi.

Nei mesi scorsi è emerso come Capcom fosse al lavoro sugli Amiibo di Resident Evil Revelations 1 e 2, il progetto è stato poi cancellato per motivi sconosciuti ma probabilmente legati alla qualità del prodotto finale, non all'altezza delle aspettative.