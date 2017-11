Resident Evil Reveletions e Portal Kinghts tra le novità del Nintendo e-Shop

Come ogni settimana, il Nintendo e-Shop si aggiorna con numerose novità per i possessori di 3DS e Switch. Tra le new entry più illustri, abbiamo questa volta, che ricordiamo essere disponibile sull'ibrida della grande N solo in formato scaricabile

Nintendo Switch

Resident Evil Revelations (Capcom, $19.99USD)

Resident Evil Revelations 2 (Capcom, $19.99USD)

Worms W.M.D. (Team17, $29.99USD)

Mantis Burn Racing (VooFoo Studios, $19.99USD)

Portal Knights (505 Games, $29.99USD)

Aces of the Luftwaffe - Squadron (HandyGames, $14.99USD)

Uurnog Uurnlimited (Raw Fury, $14.99USD)

Crimsonland (10tons, $12.59USD)

Kid Tripp (Four Horses, $3.99USD)

Stick It to The Man (Zoink, $11.99USD)

Letter Quest Remastered (Digerati, $14.99USD)

Transcripted (Plug In Digital, $7.99USD)

Soccer Brawl (HAMSTER, $7.99USD)

Nine Parchments (Frozenbyte, demo)

Slime-san (Headup Games, demo)

3DS

Apollo Justice: Ace Attorney (Capcom, $19.99USD)

New Nintendo 3DS

Breakout Defense 2 (nuGAME, $6.99USD)

Physical Contact: Picture Place (Collavier Corporation, $4.58USD)

Da segnalare infine l'arrivo di Breakout Defense 2 su Wii U ($7) e Bomberman Panic Bomber ($5.99). Siete soddisfatti dei nuovi arrivi sul Nintendo e-Shop di questa settimana?