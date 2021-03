Resident Evil ReVerse: Beta pubblica ad aprile, date e orari per l'Italia

Capcom ha annunciato un Open Beta Test per Resident Evil Re:Verse, una fase di test pubblica e aperta a tutti su PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X e PC Steam. Di seguito date e orari della Open Beta di Re:Verse.

I personaggi più amati di Resident Evil si affrontano in una sfida mortale! Mettiti alla prova in scontri deathmatch per 6 giocatori. Ma non dimenticare le terrificanti armi biologiche! Sfrutta al massimo la potenza degli eroi e delle armi biologiche per conquistare la vittoria!

Il download del client sarà disponibile dalle 02:00 del mattino (ora italiana) del 6 aprile, i server della Open Beta verranno aperti alle 08:00 dell'8 aprile e chiuderanno alla stessa ora dell'11 aprile. Unico requisito sarà quello di avere un Capcom ID associato alla piattaforma di gioco in proprio possesso, il test sarà accessibile anche su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità per le versioni PS4 e Xbox One.

Capcom ricorda che lo scopo della Beta è quello di testare il bilanciamento di alcuni aspetti del gameplay e la stabilità dei server, inoltre durante il periodo di test potrebbero verificarsi periodi di manutenzione non programmata. Coloro che hanno già scaricato la Beta Privata non dovranno effettuare di nuovo il download dell'intero gioco ma riceveranno un update per prendere parte alla Beta Pubblica. Resident Evil Re:Verse sarà disponibile dal 7 maggio come parte dell'esperienza di Resident Evil Village.