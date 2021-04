Resident Evil Reverse: come giocare con gli amici online

La Beta Pubblica di Resident Evil Re:Verse è finalmente disponibile su tutte le piattaforme e può essere giocata per tutto il weekend (fino all'11 aprile) semplicemente scaricandola dagli store digitali di Steam, PlayStation e Xbox.

Come per la maggior parte dei videogiochi che prevedono una modalità multigiocatore, anche in Resident Evil Re:Verse saranno molti i giocatori che avranno intenzione di provare a giocare qualche partita insieme ad un gruppo di alcuni amici, come accadeva ad esempio anche in Operation Raccoon City, un altro spin-off del franchise che prevede match multigiocatore. Sfortunatamente, allo stato attuale delle cose, la beta del gioco non consente di creare e gestire party di giocatori nella lobby pre-partita, e di conseguenza non permette di effettuare il matchmaking direttamente insieme ad un piccolo gruppo di amici, ma solamente di effettuare accoppiamenti con avversari casuali.

In maniera molto simile, non è possibile nemmeno invitare gli amici all'interno di partite già in corso, né tantomeno effettuare delle sessioni in modalità cooperativa selezionando manualmente gli utenti con cui volete giocare dalla vostra lista amici. Nonostante queste cattive notizie, non disperate: le probabilità che queste funzionalità, temporaneamente disabilitate in occasione della beta pubblica, vengano poi implementate all'interno del prodotto completo sono decisamente molto alte, poiché sono opzioni di matchmaking che costituiscono la base di qualunque titolo che preveda partite in modalità multigiocatore online. Nel caso in cui vogliate scoprire maggiori informazioni sul gioco vi raccomandiamo di dare un'occhiata al nostro provato di Resident Evil Re:Verse.