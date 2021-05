Resident Evil ReVerse: che fine ha fatto il multiplayer di RE Village?

Mentre cresce l'attesa degli appassionati di esperienze horror per il lancio di Resident Evil Village, in molti si interrogano sulle tempistiche di apertura dei server multiplayer di Resident Evil ReVerse.

Pochi giorni prima della terza fase di beta testing di ReVerse, infatti, i rappresentanti di Capcom hanno apportato delle modifiche al sito ufficiale dell'esperienza multigiocatore confezionata per celebrare i 25 anni della serie a tinte oscure di Resident Evil.

Le modifiche in questione hanno riguardato la scheda sulle piattaforme di destinazione e sulla finestra di lancio: nel primo caso, il colosso videoludico giapponese ha ribadito che ReVerse è un titolo sviluppato per PC, PS4 e Xbox One (senza cioè prevedere delle versioni ottimizzate per PS5 e Xbox Series X/S).

Quanto alle tempistiche di lancio, la nuova scheda del sito di Resident Evil ReVerse non riporta più l'uscita del titolo in contemporanea con l'avventura singleplayer di RE Village ma come esperienza a se stante da poter vivere in rete soltanto a partire dall'estate del 2021.

A eccezione di questa modifica, la notizia dello slittamento in estate dell'apertura dei server del titolo celebrativo per i 25 anni di Resident Evil non viene riportata dai curatori dei canali social ufficiale di Capcom; il portale Twitter di ReVerse, ad esempio, non riceve aggiornamenti dal 22 aprile.

In attesa di ricevere un definitivo chiarimento da parte di Capcom, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale con le impressioni sul multiplayer di Resident Evil ReVerse.