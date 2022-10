Resident Evil, si ritorna alle origini con il Fan Remake: la Demo è gratis su PC

Briins Croft, l'autore dello spettacolare Fan Remake di Resident Evil Code Veronica, si è rimesso all'opera e ci informa sui social di aver appena pubblicato la Demo della versione attualizzata, e rigorosamente amatoriale, del primo Resident Evil.

Nel dare forma all'iconica ambientazione introduttiva del primo capitolo della saga horror di Capcom, lo sviluppatore indie ha tratto spunto dai suoi lavori precedenti e sfruttato i potenti strumenti integrati nell'editor di Unity.

Il video confezionato da Briins Croft omaggia anche Matt Croft e DarkNemesisUmbrella, i due modder che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto reso disponibile in via del tutto gratuita su PC attraverso la Demo scaricabile in lingua inglese, spagnolo e portoghese recuperando uno dei link segnalati su YouTube dagli stessi autori di 'Resident Evil Remake Remake'. Date un'occhiata al trailer in apertura d'articolo con protagonista Jill Valentine e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.

