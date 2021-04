Resident Evil sbarca in Dead by Daylight per celebrare il 25° anniversario

Il Resident Evil Showcase non smette di riservare sorprese. Dopo averci svelato tante nuove informazioni su Village, lo show ha anche annunciato una collaborazione con Dead by Daylight.

Nel corso degli anni, il gioco multiplayer asimmetrico 4vs1 di Behaviour Interactive è diventato una vera e propria Hall of Fame dell'horror, ospitando uno dopo l'altro alcuni dei mostri più noti del genere. Poco meno di un anno fa, ad esempio, ha dato il benvenuto al Pyramid Head di Silent Hill. Ebbene, in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della saga orrorifica di Capcom, Dead by Daylight si arricchirà con un capitolo ispirato all'universo di Resident Evil.

Sappiamo cosa vi state chiedendo: con quale celebre mostro potrete andare a caccia di sopravvissuti? Purtroppo non lo sappiamo ancora, dal momento che il Game Director di Dead by Daylight, Mathieu Côté, ci ha dato appuntamento al 25 maggio per il reveal. Ciò che è certo, è che il capitolo di Resident Evil offrirà uno charm esclusivo della Umbrella e verrà pubblicato sotto forma di DLC a pagamento nel corso del mese di giugno. Nel frattempo, potete godervi il breve teaser allegato in apertura di notizia.