Resident Evil: segnalati inviti per la prova di un nuovo gioco anche negli USA

Sembra che qualcosa di interessante legato al brand di Resident Evil si stia muovendo in casa Capcom: si moltiplicano infatti le segnalazioni di inviti per partecipare al test di una nuovo titolo!

Le prime di queste avevano riguardato appassionati della serie residenti in Giappone. Vi avevamo infatti segnalato, solo pochi giorni fa, di come videogiocatori nipponici aderenti al programma Resident Evil Ambassadors avessero ricevuto email di invito ad una sessione di prova di un nuovo Resident Evil. Ora, emergono avvistamenti similari anche dagli Stati Uniti d'America, dove Capcom avrebbe contattato altri membri del programma. Anche in questo caso si parla della possibilità di partecipare ad un evento speciale, durante il quale sarà possibile provare un "nuovo gioco nelle fasi iniziali di sviluppo".



Purtroppo, non sembrano ad ora emergere ulteriori dettagli in merito all'identità o alla natura di questa produzione, ma le speculazioni sulla sua possibile identità hanno già preso il via, con parte della community che spera possa trattarsi di un eventuale Resident Evil 8. Maggiori informazioni potrebbero forse giungere nel corso del mese di settembre: la sessione di prova nipponica sarebbe infatti fissato per 8 e 9 settembre a Tokyo, mentre i giocatori statunitensi dovrebbe poter avere accesso ad un evento presso Los Angeles (tra 20 e 21 settembre) ed uno a New York (tra 23 e 24 settembre). Siete curiosi di saperne di più? Chissà che la Gamescom di Colonia non possa essere l'occasione giusta: del resto Capcom sarà presente all'evento di apertura condotto da Geoff Keighley.