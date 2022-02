Resident Evil: la serie a 123 milioni di copie vendute, RE2 Remake a quota 9.3 milioni

La serie di Resident Evil continua a vivere un momento particolarmente brillante grazie alle notevoli performance sul mercato di RE Village, che ha chiuso il 2021 con oltre 5.7 milioni di copie distribuite.

La saga survival horror ha toccato la ragguardevole cifra di 123 milioni di unità vendute lungo la sua più che ventennale storia, e continua nel frattempo a beneficiare anche dei numeri derivanti dai precedenti capitoli, primo fra tutti l'apprezzato Resident Evil 2 Remake. Stando ai dati di dicembre 2021 forniti da Capcom e distribuiti sul portale Platinum Titles, il rifacimento dell'avventura orrorifica di Leon e Claire è salito a quota 9.3 milioni di copie, denotando peraltro una crescita pari a 400.000 unità vendute in più rispetto al trimestre precedente.



Un successo inarrestabile a cui si aggiungono quelli di Resident Evil 7 Biohazard, che ha abbondantemente superato le 10 milioni di copie, e dello stesso Resident Evil Village, di cui attendiamo ancora l'arrivo dei DLC.

Seppur più modesto rispetto ai succitati capitoli, anche quello di Resident Evil 3 Remake è considerarsi un buon successo per Capcom, con il survival horror in terza persona che ha venduto 300.000 copie nell'ultimo trimestre giungendo a 4.9 milioni di unità totali piazzate in tutto il mondo. Nei mesi precedenti si è spesso vociferato di Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition, una versione che dovrebbe ripristinare i contenuti tagliati nel rifacimento originale. Ad oggi, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale al riguardo.