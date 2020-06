Resident Evil sfonda il tetto delle 100 milioni di copie

In contemporanea con l'annuncio di Resident Evil Village arriva la comunicazione legata al raggiungimento delle 100 milioni di copie distribuite dalla serie in tutto il mondo dal 1996 ad oggi, primo franchise Capcom a tagliare questo traguardo.

Resident Evil è ad oggi il brand più importante e famoso di Capcom, da segnalare come l'80% delle vendite globali della saga siano avvenute fuori dal Giappone. Negli ultimi anni la casa di Osaka ha adottato una strategia piuttosto aggressiva lanciando non solo nuovi episodi regolari ma anche remake e spin-off con l'obiettivo di soddisfare una fanbase sempre più numerosa ed esigente.

Grande successo in particolare hanno riscosso Resident Evil 7 Biohazard (oltre 7.5 milioni di unità distribuite) e Resident Evil 2 Remake (oltre 4.5 milioni) titolo in scia per superare le vendite del gioco originale pubblicato nel 1998 su PlayStation.

Con Resident Evil Village in arrivo nel 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X, Capcom punta ad espandere ulteriormente la popolarità del brand abbracciando tutti i giocatori che decideranno di fare il salto nella nuova generazione di console.