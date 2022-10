Resident Evil Showcase: ecco quanto durerà l'evento dedicato a RE4 Remake e non solo

Questa settimana è particolarmente ricca per gli amanti dei survival horror e, a poche ore dall'inizio dell'evento a tema Silent Hill, ecco che spuntano le informazioni specifiche sulla durata del Resident Evil Showcase, fissato a domani.

La presentazione relativa ai prodotti della serie horror targata Capcom avrà una durata di ben 57 minuti e 7 secondi. Si parla quindi di una diretta streaming di quasi un'ora durante la quale vedremo nuovamente in movimento Resident Evil 4 Remake e scopriremo qualche dettaglio aggiuntivo sui prodotti in arrivo nei prossimi giorni, ovvero Resident Evil Village Gold Edition e Resident Evil Re:Verse, il titolo multiplayer online che avrebbe dovuto fare il proprio debutto con l'ottavo capitolo lo scorso maggio 2021. Sebbene non si conoscano nel dettaglio i contenuti che verranno mostrati, c'è chi sostiene che potrebbe fare il proprio debutto anche una demo del rifacimento del quarto capitolo, così che tutti possano provarlo con mano dopo la fine dello showcase.

Vi ricordiamo che la diretta Capcom avrà inizio allo scoccare della mezzanotte di domani sera, giovedì 20 ottobre 2022. Sapevate che Capcom ha confermato ufficialmente che Resident Evil 4 Remake uscirà anche su PlayStation 4?