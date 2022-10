Resident Evil Showcase: quali giochi e novità ci saranno? Seguitelo con noi stasera

Dopo la bufera Silent Hill, anche il ciclone Resident Evil sta per abbattersi in questo lunga giornata di metà ottobre. Capcom ha infatti in programma uno Showcase di Resident Evil in onda a partire dalla mezzanotte del 21 ottobre (notte tra giovedì e venerdì). Ma cosa possiamo aspettarci? Proviamo a capirlo insieme!

Resident Evil Showcase dovrebbe durare poco meno di 60 minuti ma c'è da dire che questa tempistica potrebbe includere anche la durata del pre show, solitamente stimata variabile tra i 25 ed i 35 minuti. PlayStation ospiterà il Resident Evil Showcase di ottobre e possiamo quindi aspettarci novità legate a possibili esclusive PS4 e PS5, magari per la demo di Resident Evil 4 Remake, ma questa è solo una nostra ipotesi.

Proprio Resident Evil 4 Remake è uno dei giochi presenti allo showcase di Capcom, la compagnia mostrerà un nuovo trailer e un video gameplay del gioco ma ci sarà spazio anche per altre produzioni, tra cui il DLC Shadows of Rose di Residen Evil Village, in uscita la prossima settimana insieme alla Gold Edition.

Altro probabile candidato a comparire durante lo Showcase è Resident Evil Re:Verse, il gioco multiplayer annunciato inizialmente per la primavera 2021 e poi rimandato. Ci saranno anche altri giochi? Difficile dirlo, ma sembra presto per l'annuncio di Resident Evil 9 o altri spin-off. Noi seguiremo il Resident Evil Showcase in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 23:30, raggiungeteci per godervi una serata a tema horror.