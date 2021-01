Resident Evil Showcase: insider condivide la scaletta degli annunci tra Village e Dominion

La nota "gola profonda" di Capcom conosciuta come Dusk Golem (o AestheticGamer) si riaffaccia sui social per condividere quella che, a suo giudizio, dovrebbe essere la scaletta degli annunci previsti per l'attesissimo Showcase di Resident Evil Village del 21 gennaio.

Con doppio messaggio condiviso su Twitter, l'ormai celebre insider suddivide la sua scaletta tra le sorprese che, a suo dire, saranno mostrate quasi sicuramente da Capcom durante lo Showcase e gli annunci che, con ogni probabilità, non faranno parte dell'evento digitale organizzato dall'azienda giapponese.

Partiamo allora dai leak di Dusk Golem sulle informazioni più attendibili per l'insider, oltre al già annunciato primo gameplay di RE Village e il reveal del gioco multiplayer di Resident Evil su PS4 e Xbox One:

Trailer di Resident Evil Village

di Resident Evil Village Prima dimostrazione del gameplay di RE Village

di RE Village Annuncio della data di lancio di RE Village

di RE Village Apertura dei preordini di RE Village

di RE Village Annuncio di Dominion , un gioco multiplayer celebrativo per il 25° anniversario di Resident Evil

, un gioco multiplayer celebrativo per il 25° anniversario di Resident Evil Video gameplay tratto dalla Closed Beta di Dominion

Discussione di Capcom sulle iniziative da prendere per i 25 anni della serie di Resident Evil

Annuncio della patch next gen di Resident Evil 7 per PS5 e Xbox Series X/S

Quanto alle sorprese che Dusk Golem reputa come meno probabili, il leaker di Capcom cita la demo di Resident Evil Village in esclusiva su PS5 e un aggiornamento sul progetto di Resident Evil Infinite Darkness. Ancora più improbabili, per l'insider, sono poi gli annunci legati a Resident Evil Classics, al chiacchierato remake di Resident Evil 4 e ai progetti di Outrage e Outbreak.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, non ci resta che pazientare fino alle ore 23:00 di giovedì 21 gennaio e assistere alle sorprese previste da Capcom per lo Showcase di Resident Evil Village.