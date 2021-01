Resident Evil Showcase: mini maratona su Twitch il 21 gennaio dalle 19:00

Giovedì 21 gennaio alle 23:00 Capcom trasmetterà il Resident Evil Village Showcase, appuntamento speciale dedicato al prossimo episodio della celebre serie horror. L'appuntamento è ghiotto, per questo lo seguiremo in diretta con una mini maratona in compagnia della redazione di Everyeye.

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it per tenervi compagnia all'ora di cena e per tutta la prima e seconda serata, aspettando di poter vedere il gameplay di Resident Evil Village e di scoprire tutto quello che Capcom ha da svelarci in questa occasione.

La casa di Osaka non ha escluso sorprese durante il Resident Evil Village Showcase e anzi, sembra averle anticipate con la sinossi ufficiale dell'evento: "insieme a Britney Brombacher presenteremo le ultime novità su Resident Evil Village, incluso un trailer esteso che vi rivelerà di più sui nuovi personaggi e sul loro mondo. Nell'evento si potrà assistere alle primissime scene di gameplay, oltre a uno spazio informativo con il produttore Peter Fabiano che vi guiderà nella dimensione di RE Village e negli orrori che vi aspettano. [...] Durante l'evento ci saranno anche ulteriori sorprese."

Appuntamento live su Twitch alle 19:00 di giovedì 21 gennaio, vietatissimo mancare per una serata a tema horror assolutamente da non perdere!