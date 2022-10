Resident Evil Showcase, PlayStation sarà l'host dell'evento: novità esclusive in arrivo?

Capcom ha fissato il nuovo Resident Evil Showcase per il 20 ottobre, che offrirà novità non solo sull'imminente Resident Evil Village Gold Edition, ma anche aggiornamenti su Resident Evil 4 Remake ed ulteriori possibili sorprese legate all'iconica serie horror.

Come fatto notare da Gematsu su Twitter, sarà il canale Youtube ufficiale PlayStation a trasmettere in diretta l'evento, oltre ovviamente al canale ufficiale di Resident Evil. PlayStation manderà in onda lo Showcase in più lingue, italiano compreso, alla mezzanotte del 21 ottobre nel nostro paese. Proprio il fatto che sarà la pagina ufficiale della piattaforma Sony a trasmettere lo Showcase fa riflettere sulla possibile presenza di contenuti esclusivi legati al franchise Capcom.

Come fa notare Gematsu, non è la prima volta che il colosso nipponico fa da host ad un evento a tema Resident Evil, senza dimenticare che lo stesso Resident Evil 4 Remake venne annunciato durante il PlayStation State of Play di Giugno 2022. L'ipotesi più verosimile è che durante lo Showcase vengano mostrati contenuti relativi alla versione PlayStation VR2 di RE4 Remake attualmente in sviluppo, oppure l'arrivo di una demo esclusiva per PS5 e PS4 per il nuovo gioco nel prossimo. Non a caso un follower di Gematsu fa notare tra i commenti che, in un precedente RE Showcase trasmesso da Sony, vennero rivelate demo di Resident Evil Village pensate appositamente per le piattaforme PlayStation.

Aumenta quindi la curiosità di scoprire cosa verrà mostrato nel corso dell'evento: appuntamento alla mezzanotte del 21 ottobre per sapere nuovi dettagli sul futuro della serie. Intanto Resident Evil 4 Remake è stato avvistato anche in versione Xbox One, ma potrebbe trattarsi di un errore: per il momento l'unica versione old-gen confermata ufficialmente è quella PS4.