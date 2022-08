Resident Evil: tantissimi capitoli della serie ora in super offerta su Humble Bundle

Nel mentre alcuni fan si proiettano nel futuro immaginando Resident Evil 9 con un trailer fanmade, i capitoli dell'intramontabile serie horror di Capcom sono offerti su Humble Bundle ad un prezzo davvero vantaggioso.

Come di consueto, Humble Bundle offre diversi tier a cui gli utenti possono aderire per mettere le mani sui prodotti in offerta. In questo caso, a seconda da quanto siete disposti a versare, potrete ottenere gran parte dei capitoli del franchise.

I titoli in bundle vi permetteranno di giocare dall'inizio della saga, a partire da Resident Evil 0 fino agli eventi di Resident Evil 7. Il ben accolto Resident Evil Village non è incluso, ma viene offerto un coupon per risparmiare il 50% sul prezzo di acquisto del gioco.

Ogni gioco nel bundle è proposto nella sua ultima versione o come remake. Ciò include i recenti rifacimenti di Resident Evil 2 e 3. Gli episodi numerati non sono gli unici giochi ad essere inclusi nel bundle, dal momento che non mancano all'appello nemmeno gli spin-off di Resident Evil Revelations. Il secondo è proposto nella sua Deluxe Edition, che include i quattro episodi standard più due extra. Gli amanti del gameplay maggiormente incentrato sulla componente action saranno lieti di sapere che è possibile riscattare anche Resident Evil 4, 5 e 6.

Per portare tutto nelle vostre librerie digitali il prezzo richiesto è di 29,41 euro. Se invece vi accontentate di un piccolo assaggio potrete versare un solo euro per ottenere il remake del primo Resident Evil insieme ai due capitoli di Resident Evil Reelations. In aggiunta a questi, potete riscattare anche Resident evil 0, 5 e 6 al prezzo di 9,80 euro. Per effettuare l'acquisto vi basterà seguire questo collegamento.