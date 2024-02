Resident Evil The Darkside Chronicles è canonico o no? Risponde il producer di RE4 Remake

Ricordate Resident Evil The Darkside Chronicles? Era uno spin-off in stile rail shooter pubblicato originariamente su Wii nel 2009: oltre a raccontare in maniera alternativa gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil Code Veronica, offriva anche una storia inedita nell'universo della serie incentrata su Leon S. Kennedy.

Nello specifico il capitolo "Operazione Javier" di The Darkside Chronicles, ambientato 4 anni dopo gli eventi di RE2, vede Leon alle prese con la sua prima missione ufficiale come agente degli Stati Uniti affiancato dal veterano Jack Krauser, con lo scopo di catturare il narcotrafficante Javier Hidalgo in precedenza affiliato alla Umbrella Corporation. La missione li porterà ad esplorare un remoto villaggio sudamericano rimasto vittima di un'epidemia di T-Virus e dunque infestato da zombie ed altre BOW. Gli eventi di Operazione Javier fungono da retroscena sul rapporto tra Leon e Krauser, accennati in Resident Evil 4 ambientato successivamente in ottica cronologica. Anche lo stesso Resident Evil 4 Remake accenna ai fatti dell'Operazione Javier, tuttavia però in una maniera che non sembra richiamare quanto visto nel gioco Capcom del 2009.

A molti è venuto dunque spontaneo chiedersi se The Darkside Chronicles è rimasto canonico all'interno del franchise di Resident Evil oppure se il remake del quarto capitolo ha effettuato un retcon non riconoscendo la storia originale. A questa domanda ha risposto Yoshiaki Hirabayashi, producer di Resident Evil 4 Remake, nel corso di un'intervista con IGN.com. E sì, l'Operazione Javier è effettivamente avvenuta, ma non nel modo che i fan conoscono.

"Il fatto che l'Operazione Javier sia avvenuta fa effettivamente parte dell'attuale storia principale di Resident Evil. Tuttavia, il modo in cui si è svolta non è esattamente in linea con gli eventi raccontati in Resident Evil The Darkside Chronicles. Non posso condividere dettagli in merito, ma il rapporto e i dialoghi tra Leon e Krauser in Resident Evil 4 Remake già vi dà un'idea", spiega Hirabayashi. L'acclamata opera del 2023 ha dunque reinterpretato gli eventi dello spin-off recidendo gran parte dei legami con quanto visto in The Darkside Chronicles, una mossa che potrebbe non essere ben accolta da tutti gli appassionati della serie. Con l'avvicinarsi del primo anniversario del gioco, intanto, Capcom ha pubblicato Resident Evil 4 Remake Gold Edition lo scorso 9 febbraio, versione definitiva comprensiva di gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi.

Inoltre, almeno cinque giochi di Resident Evil sarebbero in sviluppo attualmente secondo il leaker Dusk Golem, tra episodi inediti e probabili nuovi remake.