Resident Evil torna nell'orrore assoluto con un cosplay orientale di Ada Wong

Da quasi trent'anni a questa parte, Resident Evil è uno dei capisaldi dell'industria videoludica. Quella creata da Shinji Mikami e Capcom è una serie che vanta oltre cento milioni di copie vendute in tutto il mondo e che è conosciuta persino da chi non ha nulla a che vedere con i videogame. Ma è tempo di tornare a vivere l'orrore di Raccoon City.

Dopo il grandissimo successo ottenuto dal remake del quarto episodio della serie, il publisher di Osaka ha in mente ulteriori progetti relativi all'horror re del mondo dei videogiochi. Tra i nuovi giochi di Resident Evil in via di sviluppo ci sarebbero anche alcuni remake, oltre che l'attesa nona iterazione che andrà a chiudere il cerchio cominciato con RE7.

Sarebbero cinque i giochi di Resident Evil in produzione, secondo fonti affidabili. Tra questi, quasi sicuramente vedremo i remake di Resident Evil 5 – uno dei più controversi della serie – e quello vociferato di Code: Veronica.

Mentre la community di appassionati è sintonizzata in attesa di novità ufficiali da parte di Capcom, la celebre cosplayer Larissa Rochefort rende omaggio a una delle protagoniste principali della serie, coinvolta a più riprese nella storia. In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil non c'è spazio per l'horror, ma solamente per la bella spia indipendente che abbiamo recentemente rivisto in Resident Evil 4 Remake. Con indosso un abito tradizionale cinese e la pistola in pugno, Ada agirà in favore di Leon, oppure lavorerà al soldo di Albert Wesker?