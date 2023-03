Resident Evil: tre curiosità su Leon Kennedy, dalla sua famiglia alle origini italiane

Introdotto per la prima volta in Resident Evil 2 del 1998, Leon Scott Kennedy si è velocemente imposto come uno dei personaggi più amati della serie Capcom. Protagonista di diversi capitoli (tra cui Resident Evil 4 ed il suo remake) e film in computer grafica, il valoroso agente nasconde tanti segreti ed aneddoti.

Scopriamo di seguito tre curiosità su Leon Kennedy, legate in particolare alla sua gioventù, che arricchiscono ulteriormente il background del celebre personaggio.

La sua famiglia era legata alla criminalità organizzata

L'infanzia di Leon è stata molto difficile, in quanto i suoi familiari avevano stretti legami con il crimine. Non è chiaro di preciso in quali giri erano coinvolti, ma ad un certo punto il ragazzo rimane orfano dopo che, per l'appunto, i suoi genitori vengono uccisi. La stessa sorte stava per toccare anche a lui, prima che un poliziotto gli salvasse la vita. Sono questi gli eventi che lo spingono a divenire un agente di polizia, richiedendo infine di essere assegnato al dipartimento di Raccoon City una volta conclusa l'accademia a soli 21 anni.

Doveva avere origini italiane

Nella primissima versione di Resident Evil 2 mai pubblicata ed oggi nota come Resident Evil 1.5, Leon era stato concepito come un personaggio di origini italiane: in gioventù, infatti, emigrò dall'Italia negli Stati Uniti con la sua famiglia, sebbene Capcom non abbia mai rivelato nel dettaglio da dove provenisse e quanti anni aveva quando avvenne il trasferimento. Questo iniziale background venne poi scartato una volta riavviati da zero i lavori sul secondo capitolo.

I camei in altri giochi

La popolarità ottenuta da Leon come protagonista di Resident Evil gli ha permesso di comparire come guest star in produzioni scollegate dal franchise Capcom. L'iconico poliziotto è tra i personaggi segreti di Trick'n Snowboarder, uno sportivo arcade realizzato sempre dalla casa di Osaka. In tempi più recenti è comparso anche nell'RPG a turni Project X Zone 2, che offre un grosso cross-over tra diverse star di Namco, SEGA e Capcom. Leon è infine presente come carta speciale nella modalità Heroes & Heralds di Ultimate Marvel vs Capcom 3.

Curiosi di scoprire chi è il miglior protagonista di Resident Evil tra Leon e Chris?