Resident Evil Triple Pack annunciato per Nintendo Switch

Capcom ha annunciato che Resident Evil 5 e Resident Evil 6 per Nintendo Switch saranno disponibili dal 29 ottobre in formato digitale, la casa di Osaka ha però confermato anche una pubblicazione in versione fisica sotto forma di cofanetto denominato Resident Evil Triple Pack.

Resident Evil Triple Pack includerà Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 6, il primo sarà presente fisicamente sulla cartuccia mentre gli altri due titoli dovranno essere comunque scaricati dal Nintendo eShop tramite un codice fornito all'interno della confezione.

Resident Evil Triple Pack uscirà il 29 ottobre in Nord America al prezzo di 59.99 dollari, al momento però non ci sono conferme riguardo un lancio del pacchetto anche in Europa.

Capcom sembra puntare molto su Nintendo Switch per quanto riguarda il franchise Resident Evil, nei mesi scorsi il publisher nipponico ha lanciato anche Resident Evil HD, Resident Evil Zero e Resident Evil Revelations 1&2, inoltre in Giappone è disponibile in streaming anche Resident Evil VII Biohazard.