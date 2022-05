Resident Evil: dove si trova la città di Raccoon City?

A dispetto delle atmosfere cupe e opprimenti della serie horror di Capcom, la città in cui sono ambientati il secondo e terzo capitolo (più alcuni spin-off) ha un nome piuttosto simpatico, che tradotto dall'inglese significa letteralmente "città del procione". Ma dove si trova esattamente Raccoon City?

La prima cosa da dire è che si tratta ovviamente di una città fittizia, che non esiste all'interno del mondo reale ed è nata dalla fantasia degli autori. Ciononostante, i richiami ad alcune vere località del Nord America sono evidenti: gli stessi sviluppatori hanno affermato in alcune interviste che, secondo la lore ufficiale di Resident Evil, Raccoon City si trova nella regione nord-occidentale degli Stati Uniti d'America, vicino al confine con il Canada, pur non fornendo dettagli più precisi in merito.

Proprio il Canada è il teatro di un'altra possibile ambientazione per Raccoon City poiché, in uno dei film dedicati al franchise, il municipio di Toronto è stato utilizzato per rappresentarne il palazzo governativo. Un'altra interpretazione proviene dai romanzi di S.D. Perry, autrice che colloca Raccoon City all'interno dello Stato della Pennsylvania, lungo la costa atlantica degli USA. Entrambe queste ipotesi sono però state scartate dagli appassionati della serie, poiché si tratta di opere non canoniche e di conseguenza non rappresentative delle vere idee degli sviluppatori.

