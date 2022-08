Il primo Resident Evil in Unreal Engine 5: il progetto fan made si presenta in un video

Il team amatoriale "RE Biohazard" ha pubblicato un trailer di Biohazard RE1 Classic Edition, riedizione del primo Resident Evil del 1996 ricreato con l'Unreal Engine 5 e il supporto 4K. Un progetto ambizioso e certamente interessante, realizzato da un piccolo team indipendente per pura passione e senza scopo di lucro.

Si tratta di un progetto, come detto, totalmente amatoriale, come nel caso di Resident Evil 3 Nemesis Fan Remake e del trailer di Resident Evil 9 in Unreal Engine 5, non è chiaro se i lavori verranno portati avanti o se i team saranno costretti a interrompere la produzione a causa di eventuali avvertimenti per violazione di copyright, comunque al momento Capcom non sembra essersi mossa in tal senso.

Negli anni la casa di Osaka ha proposto i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Nemesis mentre nel 2024 arriverà la riedizione di Resident Evil 4, Resident Evil Zero e Resident Evil sono stati protagonisti di remaster HD ma non hanno mai avuto dei veri e propri remake, chissà che nei prossimi anni non possa quindi toccare anche a questi due amatissimi titoli della saga horror di Capcom.

Lo sapevate? Recentemente una copia di Resident Evil del 1996 è stata venduta a oltre 50.000 dollari.