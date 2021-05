Resident Evil Village a 49.90 euro con la super offerta eBay

Super prezzo per Resident Evil Village su eBay: l'acclamato survival horror Capcom costa solamente 49.90 euro, prezzo valido per la versione standard per PS4 e PS5, completamente in italiano, spedizione rapida garantita e garanzia eBay.

Compra Resident Evil Village a 49.90 euro, la versione per PlayStation 4 può essere aggiornata gratuitamente all'edizione next-gen per PS5, senza costi aggiuntivi, il gioco è dunque perfettamente compatibile con entrambe le piattaforme PlayStation, con in più le certezza di poterlo aggiornare gratis per sfruttare le potenzialità di PlayStation 5.

Il venditore luemm-store ha ben 86227 feedback (100& positivo) a testimonianza dell'affidabilità, ordinando oggi Resident Evil Village lo riceverete tra il 13 e il 14 maggio, pagamento sicuro con PayPal. Si tratta della miglior occasione disponibile per acquistare il gioco, pubblicato il 7 maggio scorso e dunque di recentissima uscita, disponibile solo su eBay a questo prezzo per quanto riguarda il nuovo.

Tantissimi gli sconti per la Tech Week di eBay con tagli di prezzo su videogiochi, console e molti altri prodotti di elettronica, le offerte sono valide fino al 24 maggio, avete dunque pochi giorni per approfittare di questi sconti e acquistare i vostri giochi preferiti al miglior prezzo, tenete d'occhio il canale Telegram Offerte e Sconti Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti quotidiani sulle migliori promo.