Resident Evil Village: un affascinante e fatale cosplay di Bela Dimitrescu

Lady Alcina Dimitrescu è tra i nemici più spaventosi di Resident Evil. L'antagonista dell'ottava iterazione del franchise viene supportata dalle sue tre figlie, Bela, Cassandra e Daniela. Ecco un'interpretazione della maggiore delle tre dalla cosplayer Masha Gotye.

Bela Dimitrescu è forse la più riuscita tra le antagoniste di Resident Evil Village. A riprova di ciò ci sono i numerosi cosplay a lei dedicati che continuano a essere condivisi sui social anche a quasi due anni dall'uscita del titolo.

Bela è la maggiore, più calma e sveglia tra le figlie di Lady Dimitrescu. In realtà non discende direttamente da Alcina. Bela era una nobildonna mutata in un organismo insettoide dalla Dimitrescu e Madre Miranda. Diventata un mostro, vive nel castello di famiglia dove è consuma abitualmente sangue umano. Il punto debole di Bela e delle sue sorelle sono le basse temperature. Proprio sfruttando questa debolezza il protagonista Ethan Winters è riuscito a liberarsi dalla loro cattura.

Bela è una bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi e dalla pelle molto pallida a causa della mutazione provocata dagli insetti di Madre Miranda. I dintorni della bocca di Bela sono sempre sporchi di sangue, di cui è famelica, mentre sulla fronte ha un tatuaggio di un fiore che simboleggia la casata dei Dimitrescu. Indossa un lungo abito nero adornato da un cappuccio e un mantello. In questo cosplay di Bela da Resident Evil Village vediamo la Dimitrescu con le gambe accavallate e un falcetto in pugno per fare a pezzi le sue prede. Vi salutiamo lasciandovi alla recensione di Resident Evil Village Gold Edition.