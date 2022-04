Resident Evil Village si aggiorna alla versione 1.003: le novità? Il supporto VRR su PS5

Capcom ha pubblicato l'aggiornamento 1.003 per Resident Evil Village, ma cosa porte in dote questo nuovo update del celebre survival horror? In realtà sarebbe più corretto parlare di una sola novità, dal momento che il changelog non riporta ulteriori modifiche se non l'aggiunta del supporto VRR su PS5.

L'aggiornamento del 26 aprile rende Resident Evil Village compatibile con il Variable Refresh Rate su PlayStation 5, funzionalità disponibile da questa settimana. Anche Marvel's Spider-Man è stato aggiornato per supportare il VRR su PS5 e restando in casa Capcom, anche Devil May Cry V Special Edition. Ecco la lista aggiornata ad oggi 26 aprile 2022:

Astro's Playroom

Call of Duty Vanguard

Call of Duty Black Ops Cold War

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

La lista è ovviamente in continua evoluzione e nei prossimi giorni sicuramente altri titoli verranno aggiornati dagli sviluppatori. Nel frattempo ecco come attivare il supporto VRR su PlayStation 5, Sony ricorda che non tutti i giochi saranno compatibili nativamente ma necessiteranno di un aggiornamento dedicato che nei giochi di prossima uscita potrebbe essere disponibile sin dal lancio, mentre per i titoli già usciti tutto dipenderà dalle esigenze dei singoli team di sviluppo.