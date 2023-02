Resident Evil Village: aggiornamento gratis alla versione PlayStation VR2 in arrivo

PlayStation VR2 è disponibile dal 22 febbraio nei negozi e per l'occasione Capcom pubblicherà un nuovo aggiornamento di Resident Evil Village, questo update include la modalità VR che rende il survival horror interamente giocabile sul nuovo visore Sony per PS5.

La modalità VR di Resident Evil Village è disponibile come DLC gratis dal 22 febbraio, in concomitanza col lancio di PlayStation VR2! Gioca tutto Resident Evil Village con PlayStation VR2! Impersona Ethan Winters e vivi il brivido, le emozioni e le uccisioni del villaggio e della sua sfilata di inquietanti personaggi!

Tra poche ore dunque l'aggiornamento sarà scaricabile da tutti i possessori di Resident Evil Village e Resident Evil Village Gold Edition su PS5, Capcom inoltre ha pubblicato una demo di Resident Evil Village VR su PlayStation Store, anche questa disponibile a partire dal 22 febbraio.

Resident Evil Village VR include anche le nuove modalità Tutorial VR e Poligono di Tiro, la prima permette di provare con mano le funzionalità del controller Sense mentre Poligono di Tiro è ideale per prendere confidenza con il sistema di mira e sparo in Realtà Virtuale.

Non è chiaro se il nuovo aggiornamento di Resident Evil Village apporterà anche migliorie e correzioni al gioco base o se si limiterà a sbloccare il DLC per giocare il gioco in Realtà Virtuale su PlayStation VR2.