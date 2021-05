Resident Evil Village su Amazon a prezzo scontato, anche in versione Steelbook

Resident Evil Village è uscito solamente qualche giorno fa ed è già acquistabile su Amazon a prezzo scontato. L'edizione Standard del gioco è infatti acquistabile a 54 Euro per PlayStation 5, Xbox One e Series X o 59 euro in versione PlayStation 4, contro un prezzo di listino di 69,99 euro.

Un'ottima occasione per recuperare il titolo a ridosso della data di uscita, senza dover spendere il prezzo pieno che Amazon ha applicato fino al 7 maggio.

Di seguito i link alle offerte dell'edizione Standard:

Su Amazon è inoltre in vendita un'edizione esclusiva con custodia Steelbook in offerta a 67,99 euro per PlayStation 4, Xbox One e Series X o 69,99 euro per PlayStation 5, contro un prezzo di listino di 74,99 Euro. Una confezione di prestigio che un amante della saga non dovrebbe lasciarsi scappare. Qui è possibile acquistare la Steelbook Edition:

Per un approfondimento ulteriore sul nuovo gioco di Capcom, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil Village a opera di Francesco Fossetti, che ha premiato il survival horror della casa di Osaka con un voto positivo e un giudizio complessivo che premia il lavoro svolto dalla compagnia con l'obiettivo di dare un degno sequel all'acclamato Resident Evil 7 Biohazard.