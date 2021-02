Resident Evil Village: dove è ambientato?

Siete rimasti letteralmente stregati dall'ambientazione di Resident Evil Village? Non siete gli unici. D'altronde, era esattamente questa l'intenzione di Capcom, che ha persino scelto di fare a meno del canonico numero VIII per utilizzare la parola "Village", in modo da chiarire fin da subito il setting della nuova avventura di Ethan Winters.

Se siete arrivati fin qui, è perché siete curiosi di scoprire in che luogo del mondo si svolgeranno le vicende del gioco. Ebbene, Capcom ha svelato che Resident Evil Village è ambientato nell'Europa dell'Est, senza tuttavia fornire dettagli più precisi. Alcuni indizi, tuttavia, suggeriscono che il villaggio, descritto come un insediamento isolato dal resto del mondo, sia ubicato in Romania. Come ci siamo arrivati? Molto semplicemente, in alcuni video gameplay condivisi da Capcom è possibile vedere che il nuovo mercante accetta come moneta di scambio il lei, la valuta corrente in Romania,.

Tenetevi pronti, in ogni caso, perché non rimarrete nel villaggio per tutta la durata dell'avventura. Ad un certo punto sarete chiamati ad addentrarvi in un castello, ossia il luogo di residenza di Alcina Dimitrescu, una donna alta quasi tre metri, e delle sue figlie. Gli abitanti del villaggio vivono nel terrore di ciò che si cela al suo interno!

Se siete curiosi di scoprire altri dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Resident Evil Village. Il gioco verrà lanciato il 7 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.