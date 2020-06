Resident Evil Village sarà ambientato in Romania? Lo suggerisce l'inventario

Tra le molteplici sorprese dell'evento di presentazione di PS5 c'è stato anche l'annuncio di Resident Evil Village, che tra l'altro ha confermato la veridicità delle indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti.

Il nuovo capitolo della longeva serie di Capcom ci farà vivere "una vera esperienza survival horror di prossima generazione" nei panni di Ethan Winters, personaggio che abbiamo avuto già modo di impersonare in Resident Evil 7. Ancora una volta è stata scelta la visuale in prima persona, mentre cambia totalmente l'ambientazione. Stavolta, ci toccherà esplorare un misterioso villaggio immerso nella neve, popolato da strani figuri e minacciato da una nuova piaga.

Il villaggio ricoprirà un ruolo decisamente importante nella produzione, dal momento che è da considerarsi come un vero e proprio personaggio chiave. Ma in quale parte del mondo si trova? Capcom non lo ha svelato chiaramente, ma ci ha fornito un indizio decisamente importante. In un video messaggio degli sviluppatori condiviso dopo l'annuncio viene chiaramente mostrato l'inventario: l'immagine, oltre a mettere in evidenza un sistema di gestione che ricorda quello di Resident Evil 4, mostra anche la valuta di gioco, il lei, ovvero la moneta corrente in Romania. È lecito presumere, quindi, che il villaggio di Resident Evil 8 sarà ubicato proprio in questo paese.

Resident Evil Village uscirà nel 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, maggiori dettagli verranno rivelati in estate. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Resident Evil Village.